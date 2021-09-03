Политик-республиканец заявил, что Трамп готов объявить о своем участии в выборах президента США в 2024 году

45-й президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп готовится заявить о готовности участвовать в выборах в 2024 году. Об этом рассказал республиканец из Огайо Джим Джордан.

В разговоре с журналисткой Лорен Виндзор он заявил, что Дональд Трамп примет участие в следующей президентской гонке. По словам Джордана, он накануне разговаривал об этом с республиканцем, и тот подтвердил свои намерения. Предполагается, что Трампа подтолкнули к этому шагу действия США в Афганистане, пишет Newsweek.

Стоит отметить, что после этого представитель Джордана отрицал, будто тот давал такие комментарии. Сам Дональд Трамп также пока никак не прокомментировал появившиеся слухи.

Как ранее писал сайт kp.ru, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что окончательно определился с вопросом об участии в следующих выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. Вместе с тем, обнародовать свое решение политик не спешит, ссылаясь на возможные трудности.