YouTube заблокировал канал Куата Ахметова, который проводил "языковые рейды" в Казахстане

Аккаунт был заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube Фото: REUTERS

YouTube заблокировал канал Куата Ахметова - жителя Казахстана, который проводил в стране “языковые рейды” и снимал это на видео. Он приходил в магазины и государственные учреждения и требовал от представителей сферы обслуживания знания казахского языка. Если они не знали его - Ахметов вступал с работниками в конфликты и оскорблял их.

Теперь канал, на который Ахметов выкладывал ролики, недоступен. Его невозможно найти по поиску в YouTube, а при попытке перейти на него по ссылке появляется запись “Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз”.

Действия Ахметова уже привели к ряду последствий. Россия запретила скандальному блогеру въезжать в страну в ближайшие 50 лет. А в Казахстане по факту “языковых рейдов” было возбуждено дело по статье “Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни”. Наказание предусматривает штраф от 3,7 до 48 тысяч долларов либо ограничение свободы на срок от двух до семи лет или лишение свободы на этот же срок. Сейчас Ахметов, предположительно, сбежал из Казахстана и находится в Грузии.

Как ранее писал сайт kp.ru, “языковые рейды” прокомментировал даже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что притеснение русскоязычных жителей в стране недопустимо. По его словам, главный принцип, по которому строится современный Казахстан, - “многообразие в единстве”. И этот принцип, подчеркнул Токаев, незыблем.