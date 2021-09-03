Посольство США на Украине сообщило, что связи между странами крепче, чем когда-либо

Встреча двух президентов прошла накануне в Вашингтоне Фото: REUTERS

В посольстве США в Киеве подвели итоги встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В пресс-службе дипломатической миссии отметили, что отношения между государствами сейчас крепки как никогда.

“Встреча президента США и Владимира Зеленского продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо”, - сообщили в посольстве.

Дипломаты также напомнили, что страны вместе работают над решением глобальных мировых проблем. И в будущем партнерство США и Украины будет сосредоточено на 5 направлениях сотрудничества.

Как ранее писал сайт kp.ru, встреча двух президентов прошла накануне в Вашингтоне. Байден на переговорах сказал, что Соединенные Штаты и Украина разделяют общие ценности. По его словами, партнерство между двумя странами стало очень крепким за последние 30 лет. В частности он отметил приверженность Вашингтона суверенитету Украины на фоне “исходящей от России угрозы”. Кроме того, Вашингтон и Киев признали, что газопровод “Северный поток – 2” несет угрозу энергетической безопасности Европы.