На Ленинградском проспекте в Москве грузовик упал с эстакады

На месте ДТП дежурят медики «Скорой помощи» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в пятницу, 3 сентября, на Ленинградском проспекте в Москве произошло ДТП: в районе пересечения трассы с Третьим транспортным кольцом (ТТК) с эстакады упал грузовик. Из-за этого движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра полностью перекрыто. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«На Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады в районе пересечения с ТТК. На месте работают оперативные службы», - говорится в сообщении Дептранса.

Ведомство отмечает, что сейчас автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта. Водителей просят планировать маршруты в объезд места ДТП. В данный момент туда подъехали несколько машин ДПС, дежурят кареты «Скорой помощи». Информации о возможных жертвах и пострадавших пока нет.