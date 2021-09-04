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Происшествия4 сентября 2021 1:28

В Киеве потушили пожар в костеле Святого Николая

Площадь возгорания составила 80 кв. м, огнем поврежден орган
Источник:kp.ru
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К этому часу пожар в костеле удалось полностью потушить. Фото с сайта ГСЧС Украины

К этому часу пожар в костеле удалось полностью потушить. Фото с сайта ГСЧС Украины

Киевские пожарные полностью потушили пожар в римско-католическом костеле Святого Николая в центре украинской столицы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В 22:40 (время совпадает с московским) пожар локализован, в 23:26 – ликвидирован», - уточняется в сообщении ведомства, опубликованном на сайте ГСЧС.

Сейчас открытого огня внутри костела нет, ситуация находится под контролем.