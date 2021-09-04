Видео падения грузовика с эстакады в Москве опубликовала прокуратура

На Ленинградском проспекте в Москве грузовик упал с эстакады Фото: Кадр видео

Столичная прокуратура в своем Telegram-канале опубликовала видео падения грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом (ТТК). На кадрах видно, как автомобиль пробивает ограждение и падает вниз.

«Прокуратура Москвы взяла на контроль ход проверочных мероприятий по факту ДТП Ленинградском проспекте, где грузовик упал с эстакады в районе пересечения с ТТК», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего и «при наличии оснований» прокуратура примет решение о проверке организации, в которой работал шофер, «в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о режиме труда и отдыха, а также предрейсовом осмотре водителей».

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за аварии пришлось полностью перекрыть движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра. По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика не справился с управлением на повороте. Мужчина получил тяжелые травмы, в том числе перелом позвоночника. Его доставили в больницу.