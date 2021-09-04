Мигрантов в России обяжут получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии

Пластиковые карты с электронным носителем будут выдавать с 29 декабря. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

С 29 декабря 2021 года все иностранцы, прибывающие в Россию на срок более 90 дней, должны будут сдавать отпечатки пальцев и получать пластиковые карты с чипом о пройденной дактилоскопии. Об этом говорится в проекте приказа МВД.

«Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации», - приводит выдержки из документа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что мигрантов, которые нарушили срок или условия пребывания в нашей стране, будут вносить в специальный контрольный список МВД.

Кроме того, зарубежных граждан при въезде в Россию обяжут подписывать «соглашение о лояльности». Как пояснили в пресс-центре МВД, такое нововведение в российское законодательство предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции.