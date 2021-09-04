Reuters: Google заблокировал электронную почту афганского правительства

Американская компания Google временно заблокировала учетные записи электронной почты правительства Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство американской компании Google временно заблокировало около двух десятков учетных записей электронной почты правительства Афганистана, в том числе аккаунты министерств финансов, промышленности и высшего образования, передает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией анонимные источники.

По данным собеседников агентства, такое решение было принято из-за угрозы взлома: якобы захватившие власть в стране боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) пытаются получить доступ к хранящимся на серверах письмам и документам, чтобы завладеть информацией о сотрудниках бывшей афганской администрации, членах кабинета министров и зарубежных партнерах.

Как утверждают источники Reuters, эти сведения, в частности, помогут талибам узнать имена афганцев, которые сотрудничали с военными США, а также иностранных инвесторов, финансировавших различные проекты в стране и суммы потраченных на это средств.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в распоряжении талибов оказалось огромное количество оружия и военной техники, оставленной американскими войсками при спешной эвакуации из Афганистана. Однако западные СМИ сообщают, что террористам достались только груды металла – дескать, американцы всё вывели из строя. По крайней мере, несколько десятков самолетов, вертолетов и бронированных джипов в аэропорту Кабула не подлежат восстановлению.