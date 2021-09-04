Жертвами пожара на заводе в Китае стали шесть человек

Возгорание произошло в одном из цехов завода по производству пенопласта Фото: REUTERS

Жертвами пожара, который накануне вспыхнул на заводе по производству пенопласта в китайской провинции Чжэцзян на востоке КНР, стали шесть человек.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 сентября, произошло возгорание в одном из производственных помещений предприятия, и судьба шести человек неизвестна, работники считались пропавшими без вести. После многочасовых поисков спасатели нашли их тела, передает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Пожар на территории промзоны города Цзясин начался примерно в 16:00 по местному времени (11:00 мск), к этому часу его удалось полностью потушить. Причины возгорания выясняются, ведется следствие.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине июня на крупном продуктовом рынке, расположенном в одном из жилых комплексов города Шиянь в провинции Хубэй, взорвался газ, в результате погибли 11 человек, пострадали 144.