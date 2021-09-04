Талибы* призвали США не пытаться изменить их культурные устои

Представитель талибов пообещал, что при новом правительстве женщины в Афганистане не будут чувствовать себя ущемленными в правах Фото: REUTERS

Официальный представитель катарского политического офиса радикального движения «Талибан»* Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что Соединенным Штатам не следует пытаться изменить культурные устои талибов*. Он заверил, что при новом правительстве женщины в Афганистане не будут чувствовать себя ущемленными в правах.

«У них не будет проблем с образованием и работой», - сказал Сохаил Шахин в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что при этом женщины должны будут носить хиджаб, поскольку это, по его словам, часть культуры афганского народа.

«Нам не следует стремиться изменить культуру. Мы не пытаемся изменить вашу (американскую – прим. ред.) культуру, а вы не должны менять нашу. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы работать вместе в позитивном и конструктивном ключе, это в интересах обеих сторон», - сказал Шахин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне представители движения объявили, что афганская провинция Панджшер теперь тоже находится под их контролем. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни проведут виртуальную министерскую встречу по Афганистану, в которой примут участие главы МИД более 20 стран. Главной темой обсуждения станут требования к талибам*.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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