Ученые рассказали о проблемах с почками у переболевших коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

Органы людей, которые переболели ранее коронавирусной инфекцией могут «стареть» на десятилетия. Об этом сообщаю британские учены.

Как передает издание The New York Times, эксперты исследовали примерно 89 тысяч человек, которые смогли выжить после коронавируса, а также ещё около 1,6 миллиона граждан, не подвергшихся воздействию COVID-19.

В результате удалось выяснить, что у ряда выживших после заражения коронавирусной инфекцией почки потеряли примерно 30 процентов своих функций в течение года. При этом стандартная потеря функциональности данного органа у здоровых в возрасте 30-40 лет составляет около 1 процента в год.

Исследование проводилось анонимно по медицинским записям. Как известно, большинство испытуемых были мужчины с медианным возрастом 68 лет.

На сегодняшний день эксперты не могут точно ответить на вопрос о том, почему почки так реагируют на коронавирус, не исключено, что орган может быть чувствителен к воспалительным процессам в организме или активизации иммунной системы.

Напомним, ранее ученые проследили, как изменились симптомы коронавируса за время пандемии.