Читатели болгарской газеты: Украина продержится только шесть часов в войне с Россией Фото: REUTERS

Украина потерпит поражение в течение 6-12 часов после начала войны с Россией. Такое мнение высказали читатели болгарской газеты «Факти».

Таким образом болгарские читатели отреагировали на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что планы оказания военной помощи Киеву со стороны США потенциально могут привести Украину к попыткам силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

Напомним, в ходе встречи президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон «твердо поддерживают территориальную целостность Украины» и предлагает новую финансовую помощь в размере 60 млн долларов.

Как считает один из читателей болгарского издания, на Россию не может оказывать давление соседняя страна, которая «безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения». «Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале», - считает он.

«Видимо, они считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию», - отметил другой читатель.

«Украина — не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство», - добавил еще один.