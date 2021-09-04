МИД Литвы отозвал своего посла в Пекине для консультаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Литвы в Пекине отзывается для консультаций. Об этом объявил председатель группы Сейма республики по связям с Тайванем Матас Мальдейкис.

«Посол в Китае Диана Мицкявичене отзывается для консультаций. В ближайшее время она должна прибыть в Литву», - заявил политик в эфире национального телевидения LRT, отметив, что этот шаг Вильнюса является реакцией на аналогичные меры с китайской стороны.

Как писал сайт kp.ru, Пекин принял решение отозвать китайского посла из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы ранее разрешили Тайваню открыть свое представительство в стране. Таким образом в Европе появится первое официальное дипломатическое представительство с надписью «Тайвань». При этом Китай ранее рекомендовал Литве «не посылать неправильные сигналы силам независимости» на острове, который Пекин считает частью КНР.

Напомним, несмотря на официальные дипломатические отношения только с 15 странами, Тайвань поддерживает неофициальные контакты со многими странами мира через представительские учреждения, 23 которых расположены в Европе.