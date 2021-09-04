Министр науки объяснил случаи "непоступления" стобалльников в вузы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Случаи "непоступления" абитуриентов-стобалльников в вузы в этом году нельзя назвать уникальными, так как подобная ситуация складывалась и в предыдущие годы, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам чиновника, ситуация связана с тем, что интерес поступающих сконцентрирован на ограниченном круге учебных заведений, где можно получить наиболее качественное образование.

"Это никак не связано с ЕГЭ, это связано с интересом к определенным специальностям и направлениям и с желанием абитуриентов получить престижный диплом целого ряда наших ведущих российских университетов", - подчеркнул Фальков.

Он уточнил, что улучшать положение необходимо путем создания 50-70 вузов с достойным образованием мирового класса. Кроме того, нужно ужесточать правила отбора участников олимпиад, предложил министр.

Ранее Минобрнауки России подтвердило, что число абитуриентов в некоторых вузах превысило число предусмотренных для этого бюджетных мест. В связи с этим число бюджетников расширили.

Как писал сайт kp.ru, Фальков уже предлагал ужесточить требования к проведению олимпиад на фоне роста количества тех, кто набирает на них сто баллов. По словам министра, также для изменения приемной кампании необходимо расширить число топ-вузов в регионах и пересмотреть отдельные предметы Единого государственного экзамена.