Мошенники стали угрожать убийством для похищения денег россиян

Полиция предупреждает о новом способе выманивания денег
Фото: Евгения ГУСЕВА
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана доверчивых людей. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.
По словам правоохранителей, афера заключается в том, чтобы сначала напугать собеседника угрозами убийства и уничтожения имущества, а потом предложить ему спасителя в лице лже-участкового, который обещает поймать преступника.
Правда, для этого нужно сначала предоставить вымогателю деньги. Подставной сотрудник полиции утверждает, что это необходимо, чтобы задержать преступников и обещает вернуть всю сумму.
Совсем не обязательно, что попросят перевести средства на определенный счет. Тут есть варианты. Например, скинуть мешок с деньгами с балкона.
Обманутые граждане понимают, что стали жертвами мошенников, когда телефон лже-полицейского становится недоступным.
Ранее эксперты объяснили kp.ru, почему опасно разговаривать с телефонными мошенниками.