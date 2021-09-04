Пушков: падение США как гегемона не ограничится поражением в Афганистане

Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Падении США как гегемона не ограничится одним «падением» в Афганистане и сферой геополитики. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, который считает, что Штаты ждет новый экономический кризис, аналогичный событиям 2008 - 2009 годов.

«Уже давно говорят о необходимости уходить из американских гособлигаций, что Россия, кстати, предусмотрительно сделала в предыдущие годы. Сейчас это еще более актуально: практически все восстановление экономики США идет за счет продажи огромного количества ценных бумаг США и наращивания долга», - отметил сенатор заявил в своем Telegram-канале.

Пушков считает, что сам Вашингтон сегодня представляют собой «огромный финансовый пузырь». Он также вспомнил о кризисе в позапрошлом десятилетии. «А пузыри неизбежно лопаются, о чем напомнил кризис 2008-2009 годов. О нем подзабыли, а напрасно», - написал политик, отметив, что тогда кризис нанес «второй мощный удар по гегемонии США после политического поражения в Ираке».

По словам Пушкова, тот кризис «точно не последний».