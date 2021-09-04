Театральный фестиваль «Толстой» открылся на родине писателя в ​ Ясной Поляне

В «Ясной поляне» 3 сентября открылся V международный театральный фестиваль «Толстой». В этом году он будет особенным: музею-усадьбе знаменитого писателя исполняется 100 лет. В честь юбилея зрителей ждут новые постановки, созданные специально для показа на родине автора «Войны и мира». Фестиваль проводится по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина при поддержке Министерства культуры РФ и госкорпорации «Ростех». В 2021 году фестиваль впервые пройдет под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой приветствовал гостей театрального форума от имени министра культуры России Ольги Любимовой.

«Продолжая традицию прошлых лет, фестиваль остаётся важной площадкой для демонстрации оригинальных постановок, созданных по произведениям Льва Николаевича, - говорится в приветственном адресе главы Минкульта. - Спектакли, созданные с использованием современных творческих и технических решений, дарят совершенно незабываемые впечатления и по-новому представляют творчество великого писателя».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что театральный фестиваль «Толстой» станет одним из главных событий в юбилейных торжествах.

В 2021 году фестиваль впервые пройдет под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

«Сегодняшний фестиваль проходит в год 100-летия музея-усадьбы «Ясная Поляна» и является одним из ключевых событий в череде праздничных мероприятий. Многие мастера театрального искусства создают творческие проекты и постановки специально для нашего фестиваля, что говорит о его высоком профессиональном уровне и популярности. Для туляков и гостей региона это прекрасная возможность увидеть спектакли по произведениям Толстого с погружением в уникальную атмосферу этого места», - подчеркнул Алексей Дюмин в своем обращении к участникам фестиваля.

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая рассказала, что спектакли под открытым небом пройдут на четырех площадках: на главной сцене, малой сцене у дома Толстого, в яблоневом саду и площадке на холме.

- Как всегда мы увидим актуальные постановки по произведениям Льва Толстого и его современников. Однако фестиваль демонстрирует не только работу с классическим наследием, которая ведется по всей России, но и дает импульс к созданию новых произведений, которые продолжают жить и оставаться востребованными, – уверена Екатерина Толстая.

Фестиваль открылся показом балета-сюиты TOLSTOY, созданного по мотивам произведений Льва Николаевича. Его представил театр «Балет Евгения Панфилова» из Перми. Театральный форум продлится с 3 по 5 сентября, за эти дни зрители увидят 15 постановок ведущих творческих коллективов из десяти регионов России. Это и классическая драма, и балет, и постановки в формате сайт-специфик, и разнообразные аудиоэксперименты. Показы пройдут не только в музее-усадьбе «Ясная Поляна», но и в Тульском академическом театре драмы, а также на заводе «Октава».