Потепление в Арктике грозит экстремальными зимами Северному полушарию

Американские зимы бывают очень суровыми Фото: EAST NEWS

Экстремальные холода в Северном полушарии – это следствие таяния ледников в Арктике, доказали ученые Массачусетского технологического университета. Статья опубликована в журнале Science.

Исследователи выяснили, что быстрое потепление в Арктике и связанное сокращение площади морского льда ведет к изменениям в поведении полярного вихря, образующегося за счет разницы в нагреве земной поверхности у полюсов и в умеренных широтах.

Если раньше он имел круглую форму, то под воздействием указанных факторов он растягивается. В результате над Северной Европой и Уралом в конце осени образуется волна высокого давления, а над Восточной Азией – область низкого давления.

Зимой энергия этих двух волн усиливается и провоцирует экстремальные холода в Северном полушарии. Именно такой полярный вихрь принес в феврале 2021 года аномальные холода в Техас.

Ранее климатологи рассказали, как будет меняться погода на планете. По словам ученых, выбросы парниковых газов душат Землю и ставят в опасность миллиарды людей.