Правительство РФ дополнило перечень получателей господдержки в области сельхозпроизводства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство расширило перечень получателей государственной поддержки по программе развития сельского хозяйства. Теперь на субсидии смогут претендовать аграрии, которые выращивают овощи в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания. Соответствующие постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом в субботу, 4 сентября, заявила пресс-служба кабмина.

«Аграрии, занимающиеся выращиванием овощей в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания, смогут претендовать на поддержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства», - говорится в заявлении правительства.

Как уточняет пресс-служба кабмина, системы досвечивания «позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах». Отмечается, что правительство приняло решение расширить меру поддержки в виде субсидий для того, чтобы «поддержать сельхозпроизводителей, внедряющих перспективные технологии».

В кабмине также указали, что принятое решение поможет нарастить производство овощей в закрытом грунте, и будет способствовать насыщению рынка продукцией российского производства.