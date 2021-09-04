Синоптики ожидают серьезное похолодание на юге России

Местами температура будет ниже климатической нормы до четырех градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Активный североатлантический циклон несет на юг России существенное похолодание, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, температура начала опускаться еще в начале сентября. Процесс продолжится до конца следующей недели, предупредил метеоролог.

"Похолодание продлится до конца следующей недели, но Черное море на курортах Краснодарского края и Крыма по-прежнему сохранит свое тепло", - уточнил Синенков.

Он отметил, что холоднее всего будет северных районах Астраханской области и в Ростовской области. Местами температура будет ниже климатической нормы до четырех градусов, констатировал синоптик.

Как писал сайт kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о начале бархатного сезона на черноморском побережье страны. Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет золотая осень и бабье лето.