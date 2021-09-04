В России 4 сентября 2021 выявлено 18 780 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 18 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в субботу, 4 сентября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется в сообщении Оперштаба, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 1 549. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 1 494. Тройку замыкает Московская область, где 756 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения COVID-19 зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 7,5 процента заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 796 летальных исходов, а полностью выздоровели 18 737 человек.

Таким образом, по состоянию на субботу, 4 сентября 2021 года, общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 6 993 954. Жертвами инфекции стали 186 407 человека, выздоровели 6 255 475 пациент.