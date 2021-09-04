Восемь человек пострадали при стрельбе в Италии
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы в городе Триест, расположенном на северо-востоке Италии.
Как передает в субботу, 4 сентября агентство ANSA, один человек находится в тяжелом состоянии. По данным издания инцидент мог произойти из-за ссоры.
Газета La Repubblica сообщает, что были задержаны два человека. Правоохранительные органы перекрыли место происшествия, и на данный момент идет расследование.
Напомним, несколько дней назад случайный прохожий пострадал при стрельбе в центре нью-йоркского района Манхэттен. По данным полиции, на станции Пенн-стэйшн, расположенной в десяти минутах ходьбы от Таймс-сквер, один мужчина подошел к другому и попросил поделиться с ним едой, получив отказ тот достал пистолет и начал стрелять. Как сообщалось, что пуля попала в проходившего мимо мужчину, который получил не опасное для жизни ранение в ногу, его доставили в больницу.