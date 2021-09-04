Огромное нефтяное пятно в Средиземном море сняли со спутника

Пятно распространяется по Средиземному морю в направлении Кипра. Фото: «Роскосмос»

Российский спутник "Аист2Д" сделал снимок гигантского нефтяного пятна у берегов Сирии, сообщает "Роскосмос" на своей странице в Twitter.

На выполненной с орбиты фотографии видно, как пятно распространяется по Средиземному морю в направлении Кипра.

Как писал сайт kp.ru, власти этого государства сообщили, что в водах Средиземного моря у побережья Сирии мог произойти разлив нефти.

Место аварии у берегов Сирии запечатлел российский спутник «Аист2Д». Фото: «Роскосмос»

Предположительно, загрязнение прибрежной зоны случилось результате утечки топлива на электростанции. Информацию об этом в правительстве Кипра получили таким же образом – через снимок из космоса.

Отметим, что в конце августа разлив топлива произошел в сахалинском порту при утилизации старых судов. Специалисты в тот же день приступили к откачке нефтепродуктов. В правительстве Сахалинской области рассказали "КП-Сахалин", что угроза загрязнения открытого моря отсутствует.