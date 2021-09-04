Японские читатели Yahoo News призвали начать "действовать безжалостно" в вопросе с Курилами Фото: Иван МАКЕЕВ

Читатели интернет-портала Yahoo News Japan активно комментируют слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Ранее Глава МИД РФ выступил против такой японской инициативы, указав на то, что она предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что запрещено Конституцией РФ.

Многие читатели японского интернет-портала сошлись во мнении, что Токио давно пора сменить тактику по вопросу «северных территорий».

Один из пользователей считает, что Москва никогда не откажется от Курил, поэтому попытки японской стороны «угодить» не имеют никакого смысла. «Япония должна перестроить свою дипломатию исходя из того, что Курилы не будут возвращены или, по крайней мере, что Россия не намерена этого делать», - заявил он.

Другой читатель советует Японии «остыть» и переосмыслить сложившуюся ситуацию. Он отмечает, что пока японская дипломатия терпит поражение в вопросе Курил.

«Японии надо просто молча отступить. Не надо больше предпринимать никаких действий. Прощайте!» - добавляет еще один пользователь.

Некоторые рекомендовали «держаться от России» подальше, поскольку, как они заявляют, сотрудничество с Японией только усиливает ее развитые технологические возможности.

Тем не менее, далеко не все читатели настроены миролюбиво. Часть пользователей призвала Токио «начать действовать безжалостно» и ввести против Москвы санкции. Еще один читатель заявил, что Япония сможет вернуть «северные территории», только начав войну, иначе придется «терпеть унижение».

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора между Японией и Россией не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности остовов.