Посольство Украины в Варшаве направило ноту из-за смерти украинца во Вроцлаве Фото: REUTERS

Киев направил Варшаве ноту в связи со смертью украинца после задержания полицейскими. Об этом в субботу, 4 сентября, заявил украинский посол в Польше Андрей Дешица.

«Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве», - написал дипломат в Twitter.

Ранее Дешица сообщал, что Украина будет просить о быстром и беспристрастном следствии, а также привлечении к ответственности причастных лиц.

По данным СМИ, в минувший понедельник, 30 июля, 25-летний Дмитрий Никифоренко из Винницкой области умер после того, как был задержан правоохранителями в польском Вроцлаве и доставлен в вытрезвитель. Сообщается, что мужчина погиб из-за того, что полицейские применили неадекватную физическую силу. После смерти украинского гражданина и огласки деталей дела комендант полиции во Вроцлаве заявил об отстранении от исполнения обязанностей четырех правоохранителей, задержавших украинца, двух из них уже уволили.

Как писала Gazeta Wyborcza, получившая видео с камер наблюдения из вытрезвителя во Вроцлаве, к мужчине необоснованно применили силу. По данным газеты, его били и душили, но тот не вел себя агрессивно. На кадрах видно, как украинец вошел в комнату с пятном от применения слезоточивого газа. Как сообщала издание, в течение получаса правоохранители, привязав украинца к кровати, избивали его кулаками и дубинкой, а также душили.

Все продолжалось до тех пор, пока не вмешался врач, однако реанимационные меры были безуспешными. Официально причина смерти до сих пор не установлена. Расследованием смерти занимается районная прокуратура Свидницы.