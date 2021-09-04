Бахрейн первым после России одобрил "Спутник Лайт" для ревакцинации от ковида Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет по вакцинации Министерства здравоохранения Бахрейна одобрил "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы для совершеннолетних граждан страны. Об этом сообщает новостной портал GDN Online.

Ревакцинацию планируют проводить через шесть месяцев после второй дозы "Спутника V". Как бустерную дозу в стране также используют Pfizer-BioNTech.

Издание отмечает, что таким образом Бахрейн стал второй страной мира после России, где предоставляют ревакцинацию после вакцины "Спутник V".

Напомним, "Спутник Лайт" включает всего один укол (первый компонент классического «Спутника V»). Его применяют как правило для ревакцинации тех, кто уже прививался свыше полугода назад.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России появилась еще одна прививка от коронавируса для пожилых и скоро стартуют испытания вакцины-спрея для носа.