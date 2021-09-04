Учения Черноморского флота пойдут в Крыму 7 сентября 2021. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота проведут учения с боевыми стрельбами, которые состоятся в Крыму, 7 сентября. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщили в Министерстве обороны России, отметив, что в учениях задействуют корабли.

«Более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, а также корабли и суда обеспечения ЧФ примут участие в двустороннем тактическом учении с подразделениями морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота на полигоне «Опук» в Республике Крым», - говорится в заявлении военного ведомства.

Как уточняется, во время учений при поддержке корабельной группы флота подразделения морской пехоты высадятся на побережье условного противника. В манерах также примут участие подразделения береговой обороны.

Кроме того, на заключительном этапе учения подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, «гранатометов, вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу условного противника», - добавили в министерстве.

Напомним, в конце августа российские военные провели учения с ударными и транспортно-боевыми вертолетами в горах Таджикистана на фоне сложной ситуации в Афганистане. Как отметили в Центральном военном округе (ЦВО), полеты проходили днем и ночью, а также в простых и сложных метеоусловиях.