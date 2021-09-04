Юрист предупредил о штрафах за проживание не по месту прописки

Уезжая надолго, не забывайте про временную регистрацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лица, проживающие не по прописке, должны получить временную регистрацию, иначе им грозят штрафы, рассказал агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.

Она отметила, что в соответствии со статьей 19.15.1 КоАП, штрафы за подобные правонарушения для физических лиц варьируются от 2000 до 3000 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – до 5 тысяч), для собственников жилого помещения, в котором живут лица без соответствующей прописки – от 2000 до 5000 рублей (до 7000), а для юридических лиц – от 250 000 до 750 000 рублей (до 800 000).

Кудерко отметил, что санкции не распространяются на временное проживание в границах населенного пункта, в котором есть регистрация, а также на нахождение в жилых помещениях родственников.

Юрист обратил внимание, что гражданские супруги с юридической точки зрения родственниками не являются, так как нет соответствующего штампа в паспорте, соответственно, сожительство не будет попадать под пункт "проживание у родственников".

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство юстиции планирует добавить новые штрафы для автомобилистов в Кодекс об административных правонарушениях. Работа над документом идет уже несколько месяцев, а наказывать водителей по новым статьям начнут не раньше 2022 года.