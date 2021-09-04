Поток воды проломил стену здания в Нью-Джерси Фото: REUTERS

В американском штате Нью-Джерси мощный поток воды, вызванный наводнениями из-за сильных ливней, проломил стену здания и чуть не унес с собой человека.

На кадрах, которые публикуют очевидцы, можно увидеть, как мужчина проходит мимо стены, которую через несколько секунд прибивает волна воды, которая впоследствии затопившая все помещение.

Напомним, ранее на южное побережье Соединенных Штатов обрушился ураган «Ида», которому присвоили четвертый уровень опасности. Он почти полностью обесточил Луизиану, где без света остались более 589 тысяч жителей штата. Как сообщалось, «Ида» может стать самым мощным ураганом в Луизиане со времен «Катрины», из-за него даже изменилось направление течения реки Миссисипи.

Как писал сайт kp.ru, в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за торнадо, ливней и наводнений, вызванных ураганом, погибли по меньшей мере 22 человека. Власти Нью-Йорка объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений. Мэр города Билл де Блазио призвал жителей воздержаться от выхода на улицу, а также держаться подальше от затопленных дорог и метро.