Американцы включили три российских вертолета в пятерку лучших в мире

Ми-28НМ славится способностью летать задним ходом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские Ка-52, Ми-28HM и Ми-24 вошли в пятерку лучших боевых вертолетов в мире по версии американских военных специалистов. Информация опубликована в журнале Military Watch. "Аллигатор" Ка-52 попал в список под первым номером.

"Сложная соосная роторная система "Аллигатора", типичная для конструкций Ка, делает ее намного более эффективной, чем у ее отечественных и зарубежных конкурентов, обеспечивая повышенную полезную нагрузку и долговечность при той же мощности двигателя, а также большую бесшумность в воздухе и компактность на земле, - говорится в описании. - Вертолет особенно ценится за свое тяжелое вооружение, включающее двенадцать жестких точек крыла, а также пушки".

Кроме того, американцев впечатлил арсенал Ка-52, который включает в себя крылатые ракеты Х-31, а также ракеты "Атака" и "Вихрь", способные пробивать до 950 мм и 1000 мм брони, соответственно.

Ми-28НМ разместили на второй позиции. Специалисты особенно отметили его летно-технические характеристики, огневую мощь, живучесть и простоту обслуживания Ми-28. По их оценкам, в этом он значительно превосходит своего американского конкурента Apache. Кроме того, Ми-28НМ славится способностью летать задним ходом.

Созданный еще до развала Советского Союза Ми-24 занял четвертое место. Его модернизированная версия Ми-24П-1М оснащена радаром AESA, новой модульной системой прямого инфракрасного противодействия, автопилотом, улучшенным блоком питания и станцией навигации и наведения ОПС-24Н-1Л. Характеристики вертолета позволяют ему выполнять боевые задачи максимально близко к земле, подчеркнули военные.

Компанию российским вертолетам в топ-5 составили американский AH-64E "Апач" (третье место) и китайский Z-10M (пятая позиция).

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