В Гватемале начали расследование после взятки президенту "ковром с деньгами"

Алехандро Джамматтеи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Гватемале начали расследование предполагаемой взятки президенту республики Алехандро Джамматтеи.

Как передает радиостанция Emisoras Unidas со ссылкой на прокуратуру, главе государства могли доставить «ковер с деньгами». По данным СМИ, фигурантами расследования являются некие «граждане России», которые были заинтересованы в приобретении портовой инфраструктуры.

В правительстве Гватемалы отвергли данные обвинения, отметив, что единственным источником информации по этому делу является интервью, которое беглый руководитель Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью (FECI) Хуан Франсиско Сандоваль дал СМИ в США, где тот скрывается от уголовного преследования.

В июле этого года в стране вспыхнули протесты с требованиями отставки президента, а также генпрокурора страны Марии Поррас. Все произошло после того, как власти уволили Сандоваля, который занимался расследованием дела о коррупции в правительстве. Комментируя причины отставки, генпрокурор обвинила его в избирательном применении правосудия, а также злоупотреблении полномочиями.