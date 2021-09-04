Арестованного в Швейцарии россиянина подозревают во вмешательстве в выборы США

Выборы, во вмешательстве в которые американцы подозревали Россию, прошли в 2016 году и завершились победой Дональда Трампа Фото: REUTERS

Российскому предпринимателю Владиславу Клюшину, задержанному в Швейцарии, собираются предъявить обвинение во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. Об этом сообщает The Times.

По информации британского издания, Клюшин якобы руководил операцией российских спецслужб во время атаки на серверы Демократической партии. По информации СМИ, это дело рассматривает окружной суд штата Массачусетс, и оно засекречено. Якобы, именно поэтому американцы отказались комментировать слухи о существовании такого расследования против Клюшина.

Как писал сайт kp.ru, российского бизнесмена задержали в Швейцарии в начале июня 2021 года. Его обвиняют в финансовых махинациях, сообщила официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер.

По словам Райзер, Клюшин торговал активами, имея доступ к конфиденциальной информации. Объем махинаций оценивается в десятки миллионов долларов. Россиянина намерены передать в США, он выступает против этого.

Напомним, выборы президента США, во вмешательстве в которые американцы подозревали Россию, прошли в 2016 году и завершились победой республиканца Дональда Трампа.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о мнимом "сговоре с Кремлём" продолжалось почти два года, затронуло около пятисот человек, но так и не установило фактов причастности России.

Существует версия, что вместо мифического "российского влияния на внутренние дела Америки" прокуроры обнаружили вполне реальное вмешательство, но украинское.