Рогозин: первые пуски сверхтяжелой ракеты «Ангара» планируются в 2026 году

Дмитрий Рогозин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжелого класса запланированы на 2026 год. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации уточнил, что ракеты «Ангара» строятся по модульному принципу, то есть собираются из однотипных универсальных модулей. «Для того, чтобы добиться супертяжелого класса, третья ступень ставится с водородным двигателем», - пояснил глава Роскосмоса.

Рогозин сообщил, что сверхтяжелые ракеты отличаются повышенной грузоподъемностью, а также напомнил, что российская ракета «Союз-2» способна поднимать на низкую опорную орбиту от семи до восьми тонн. «Сейчас "Ангара" выводит 24 тонны и 27 тонн с космодрома Восточный - за счет его более южного расположения», - заявил он, добавив, что ракеты с водородным двигателем будут выводить по 37 тонн.

По его словам, «Ангара» дает возможность выводить мощные и тяжелые спутники на дальние орбиты. «В том числе, и к дальним планетам», - сказал глава госкорпорации в интервью телеканалу «Звезда».

Напомним, накануне Рогозин сообщил о планах Роскосмоса начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) через пять - шесть лет.