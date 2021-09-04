Картину с вооруженным Лукашенко и его сыном Колей показали в резиденции

Картину с вооруженным президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его сыном выставили в резиденции белорусского лидера. Об этом сообщает БЕЛТА.

На холсте изображен момент, когда глава государства вышел к силовикам во время августовских протестов 2020 года. На нем бронежилет, а в руках автомат. Рядом его сын Николай, также вооруженный.

Автором картины является дочь одного из сотрудников службы безопасности. Фото: Телеграм-канал «Пул Первого»

Автором картины выступила дочь одного из сотрудников службы безопасности. По словам пресс-секретаря президента, художница потратила на эту работу примерно полгода.

Ранее сайт kp.ru писал, что Лукашенко позитивно оценил картину. По его словам, на холсте запечатлен важный момент жизни и автор "довольно точно схватила его".

Картина - подарок на день рождения президенту Белоруссии. Фото: Телеграм-канал «Пул Первого»

На картине запечатлен момент акции 23 августа 2020 года. В это время в стране проходили массовые акции протеста оппозиции, недовольной результатами президентских выборов. Во время одной из них Александр Лукашенко, будучи в военной экипировке, бронежилете и с автоматом в руках, вышел к президентской резиденции. 15-летний Николай Лукашенко сопровождал своего отца.