Во Франции два туриста погибли при крушении самолета Фото: REUTERS

Во Франции два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета.

Инцидент произошел в коммуне Вуньярю департамента Сомма. Машина разбилась после того, как врезалась в дорогу, передает радиостанция France Bleu.

Как пишет агентство France-Presse, туристический двухместный самолет DR-400 упал в поле.

Как писал сайт kp.ru, в начале августа 2021 в Соединенных Штатах одномоторный самолет Mooney M20 врезался в пустующий дом. В результате случившегося погибли несколько человек. До этого легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в городе Покипси (штат Нью-Йорк), похожие крушения происходили также в штатах Огайо, Северная Каролина и Мэриленд.

В феврале 2021 по меньшей мере три человека погибли в результате крушения одномоторного легкого самолета в штате Джорджия в Соединенных Штатах. Воздушное судно упало в округе Холл.