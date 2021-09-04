Депутат Госдумы Журова обвинила украинского легкоатлета Цветова в неуважении к паралимпийцам Фото: кадр из видео

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на отказа украинского легкоатлета Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения на Паралимпиаде в Токио.

«Фотографирование – тоже часть процедуры, снимки идут в историю игр. Странно, когда спортсмен так себя ведет. Это не про его страну, не про отношение к стоящим рядом спортсменам. В первую очередь, это вопрос к истории паралимпийских игр. Значит, это неуважение к паралимпийскому движению», – заявила парламентарий в беседе с «Спорт-Экспресс».

По мнению Журовой, дисквалификация Цветова будет не совсем правильным решением в этой ситуации. Она отметила, что Паралимпийский комитет должен принять в отношении украинца еще какие-то меры.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 4 сентября, Цветов, который занял второе место на Паралимпиаде в Токио в беге на 200 метров, отказался фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном, завоевавшими золото и бронзу, на церемонии награждения.

Аналогичная ситуация произошла в минувший понедельник, 30 августа, когда украинец занял второе место на дистанции в 100 метров, Сафронов стал лидером забега, а Калашян также завоевал бронзу.