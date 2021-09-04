Женщинам запретили находиться в промзоне афганской провинции Герат Фото: REUTERS

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) ввело ограничение на нахождение женщин в промзоне провинции Герат. Об этом сообщает местный портал Pajhwok.

Накануне там прошли массовые протесты представительниц прекрасного пола с требованием права на работу и образование.

Десятки активистов ассоциации по защите прав женщин и бывших правительственных чиновников провели демонстрацию.

Ее поддержали и в Кабуле. В субботу, 4 сентября, женщины попытались пройти к президентскому дворцу. Как ранее писал kp.ru, участниц акции разогнали с применением слезоточивого газа.

Напомним, в 90-е годы, когда "Талибан"* впервые захватил власть в стране, именно женщины первыми испытали на себе всю жестокость законов шариата. Женщин могли забить камнями, если они появлялись на улице без бурки или никаба, избить плетями за иные прегрешения, например, измену. Как это было, читайте в материале kp.ru.

*Запрещенная в России террористическая организация