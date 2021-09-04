Ученый предупредил о пробуждении древних вирусов Сибири из-за глобального потепления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глобальное потепление может спровоцировать пробуждение древних вирусов и болезней, распространенных когда-то в Сибири, заявил лауреат Нобелевской премии мира и советник генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.

Как рассказал ученый на Восточном экономическом форуме, древние вирусы могут вновь проявить активность в результате таяния льдов в тайге и тундре Сибири. Представитель ООН посоветовал внимательно оценить риски, которые могут возникнуть из-за таяния вечной мерзлоты.

«Они возвращаются...Я уверен, существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», – сообщил Квон Чунг.

Как писал сайт kp.ru, ранее датские ученые назвали дождь в Гренландии признаком критического изменения климата.

Климатолог Светлана Краковская заявляла, что из-за глобального изменения климата мир уже прошел «точку невозврата», и в скором времени жизнь на Земле может стать «адом».

Ранее ученые предсказали исчезновение некоторых стран в Тихом океане из-за глобального потепления.