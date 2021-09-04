«Талибан»* запретил принимать в движение экс-военных, членов ИГ** и безбородых Фото: REUTERS

Бывшим военным и полицейским, членам группировки «Исламское государство»* и мужчинам, не носящим бороду, запрещено вступать в радикальное движение «Талибан»*. Соответствующий запрет выпустила восточная военная комиссия движения талибов*.

Главнокомандующим подразделений «Талибана»* предписано исключить вышеуказанные категории из движения. Кроме того, талибам* запрещается надевать черные очки, а также прикрывать лицо, передает РИА Новости со ссылкой на дворец губернатора провинции Нангархар.

Как писал сайт kp.ru, радикальное движение «Талибан»* сформировало новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров талибов*. Сообщалось, что его возглавил глава политического офиса «Талибана»* Абдул Гани Барадар.

Напомним, накануне представители движения объявили, что афганская провинция Панджшер теперь находится под их контролем. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни проведут виртуальную министерскую встречу по Афганистану, в которой примут участие главы МИД более 20 стран. Главной темой обсуждения станут требования к талибам*.

*Запрещенные в России террористические организации