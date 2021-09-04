Американские Lockheed Martin и Boeing прекратили продажу ракет Atlas V с российскими двигателями

Американские Lockheed Martin и Boeing прекратили закупку российских двигателей для ракет Atlas V Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские военно-промышленные корпорации Lockheed Martin и Boeing объявили прекращении продаж тяжелых Atlas V. Компании больше не будут закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени.

Как пишет издание ArsTechnica, эксплуатация Atlas V завершится в 2025 году, перед этим должны состояться еще 29 пусков ракеты. Отмечается, что ее заменят тяжелой ракетой-носителем Vulcan, оснащенной американскими двигателями BE-4. Все необходимые для запусков Atlas V двигатели РД-180 были закуплены у России заранее, рассказал Тори Бруно, руководитель альянса производителей United Launch Alliance, куда входят Lockheed Martin и Boeing .

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 НПО «Энергомаш» передало американским заказчикам последние шесть двигателей РД-180 первой ступени. За 12 лет российская сторона поставила американцам 122 двигателя.

Ранее китайское издание Baijiahao сообщало, что США столкнулись с проблемами после отказа от закупок РД-180. Отмечалось, что создание американского аналога Vulcan затормозилось.