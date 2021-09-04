Доктор Мясников объяснил разницу между натуральными и синтетическими витаминами Фото: Евгения ГУСЕВА

Натуральные витамины значительно полезнее синтетических и оказывают на организм более сильный эффект, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Как сообщил специалист в эфире телеканала «Россия 1», какое-то время было принято считать, что прием синтетических витаминов более подходит человеку, поскольку рассчитать точное количество потребления того или иного продукта почти невозможно. По словам Мясникова, прием таблеток совершенно по-другому усваиваются организмом, и после их употребления от витаминов «не остается и следа».

Доктор отметил, что синтезированные аналоги «бьют как из пулемета», в то время как натуральные витамины «попадают прямо в цель». «Для лечения болезни пить аптечные препараты оправданно. А для пополнения запаса витаминов здоровым людям – нет. Потому что когда вы берете яблочко, овощи, фрукты, мясо, курицу и другие продукты, организм говорит: «Да, я вижу, что витамин поступил», – пояснил эксперт.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мясников рассказал о пользе красного вина для смягчения постковидного синдрома.