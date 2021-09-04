Два человека погибли при крушении спортивного самолета в Чехии Фото: REUTERS

В результате крушения спортивного самолета в Чехии погибли два человека, рассказали в чешской полиции.

Катастрофа произошла в воскресенье, 4 сентября, в районе города Кладно неподалеку от Праги. В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте происшествия работают три экипажа службы спасения и пожарные, передает издание TN.cz.

Как писал сайт kp.ru, ранее во Франции два человека погибли в результате крушения легкомоторного туристического самолета DR-400. Машина разбилась после того, как врезалась в дорогу.

Напомним, в начале августа 2021 в Соединенных Штатах одномоторный самолет Mooney M20 врезался в пустующий дом. В результате случившегося погибли несколько человек.

В феврале 2021 по меньшей мере три человека погибли в результате крушения одномоторного легкого самолета в штате Джорджия в Соединенных Штатах. Воздушное судно упало в округе Холл.