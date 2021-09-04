Глава федерации киберспорта заявил, что компьютерные игры не побуждают к насилию

Увлечение компьютерными играми не побуждает к насилию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Увлечение компьютерными играми не побуждает к насилию, заявил глава федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

По его словам, статистика как раз свидетельствует об обратном – с развитием киберспорта преступлений, совершенных молодежью, становится все меньше.

В качестве примера Смит привел Соединенные штаты, где за 10 лет уровень преступности в молодежной среде упал в разы, а интерес к компьютерным играм и киберспорту – вырос в разы.

"И эмоции выплёскиваются, и появляется та самая химия дружбы, возникают комьюнити, возникают знакомства, возникают связи, которые позволяют реализовать себя в жизни", - аргументировал глава федерации компьютерного спорта России в интервью RT.

Ранее редакция сайта kp.ru составила рейтинг игровых планшетов в 2021 году. В подборке не только наиболее производительные устройства, но также и критерии, по которым можно выбрать наиболее подходящий планшет самостоятельно.