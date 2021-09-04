Талибы* начали вычислять афганских проституток на порносайтах Фото: REUTERS

Представители радикального движения «Талибан»* изучают порносайты с целью вычисления афганских проституток.

По информации газеты The Sun Online, талибы* располагают данными нескольких сотен жриц любви. Источники издания рассказали, что женщин ждет смертная казнь. Особенную ненависть у террористов вызывают те, кто занимался сексом с европейцами.

Как отмечается в сообщении, в 90-е годы боевики жестоко расправлялись с женщинами, замеченными во внебрачных интимных связях. В частности, их насиловали, а затем забивали камнями.

Напомним, в 90-е годы, когда «Талибан»* впервые захватил власть в Афганистане, именно женщины первыми испытали на себе всю жестокость законов шариата. Женщин могли забить камнями, если они появлялись на улице без бурки или никаба, избить плетями за иные прегрешения, например, измену. Как это было, читайте в материале kp.ru.

*Запрещенная в России террористическая организация