Сборная России победила в «Танковом биатлоне» на играх «АрМИ» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сборная России выиграла конкурс «Танковый биатлон» на международных армейских играх «АрМИ-2021», проходившем на полигоне Алабино Московской области.

Российские военнослужащие финишировали с результатом 1 час 36 минут 49 секунд. Второе место заняла команда Китая, показавшая время 1 час 44 минуты 55 секунд, третьими пришли военнослужащие Казахстана – 2 часа 3 минуты и 3 секунды, сообщается на сайте Министерства обороны России.

Как писал сайт kp.ru, ранее российские военные стали победителями в девяти конкурсах Армейских международных игр-2021, прошедших на территории России, Катара и Ирана.

Напомним, международные игры «АрМИ – 2021» проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 на территории России, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии и Узбекистана. Участие в играх принимают свыше пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.