Рогозин заявил о готовности продолжить поставки в США ракетных двигателей РД-180 Фото: пресс-служба "Роскосмоса"

«Роскосмос» готов продолжить поставки американских корпорациям ракетных двигателей РД-180, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству», – написал он на своей странице в Facebook.

Как отметил Рогозин, у Соединенных Штатов есть солидный запас двигателей РД-180 для пусков ракет. Он добавил, что по поставкам в США двигателей типа РД-181 исполнение контракта продолжается.

Напомним, американские военно-промышленные корпорации Lockheed Martin и Boeing прекратили продажи тяжелых ракет Atlas V и больше не будут закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 НПО «Энергомаш» передало американским заказчикам последние шесть двигателей РД-180. За 12 лет российская сторона поставила американцам 122 двигателя.

Ранее китайское издание Baijiahao сообщало, что США столкнулись с проблемами после отказа от закупок РД-180. Отмечалось, что создание американского аналога Vulcan затормозилось.