В Мексиканском заливе обнаружили нефтяное пятно протяженностью 16 километров Фото: REUTERS

В Мексиканском заливе рядом со штатом Луизиана произошел разлив нефти, в результате которого образовалось нефтяное пятно протяженностью около 16 километров.

Утечку топлива специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов, которые вели аэросъемку после того, как по штату прошелся ураган «Ида». По предварительной версии, нефть могла попасть в залив через не использующийся трубопровод, поврежденный ураганом, передает The New York Times.

Сколько нефти попало в акваторию Мексиканского залива, сейчас выясняется. На месте разлива работают суда, которые занимаются очисткой водной поверхности.

Как писал сайт kp.ru, ранее на южное побережье Соединенных Штатов обрушился ураган «Ида», которому присвоили четвертый уровень опасности. Он почти полностью обесточил Луизиану, где без света остались более 589 тысяч жителей штата. Как сообщалось, «Ида» может стать самым мощным ураганом в Луизиане со времен «Катрины» – из-за него даже изменилось направление течения реки Миссисипи.