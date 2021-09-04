Италия пытается спасти «Феррари» и «Ламборгини» от грядущего запрета ЕС на авто с ДВС Фото: сайт компании «Феррари»

Италия ведет переговоры с Евросоюзом об отмене запрета на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания для производителей спорткаров, рассказал председатель Совета министров Италии Марио Драги.

К 2035 году ЕС намерен прекратить продажи автомобилей с ДВС, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, провоцирующих климатические изменения. Рим полностью согласен с планами Брюсселя относительно запрета на продажи машин с ДВС, однако хочет смягчить его для спорткаров, в том числе «Феррари» и «Ламборгини», пишет Bloomberg.

Как пояснил министр комплексных экологических преобразований Италии Роберто Чинголани, производители спортивных автомобилей класса-люкс продают гораздо меньше , чем другие игроки на авторынке. По его словам, освобождение от запрета распространится на небольшую часть нишевых автомобилей по сравнению с объемами остального рынка, исчисляемого миллионами машин. Так, в 2020 году «Феррари» продала около 9 100 автомобилей, «Ламборгини» – порядка 7 400 единиц. Чинголани выразил надежду, что ЕС согласиться с доводами Рима и разрешит продажу спорткаров с ДВС после 2035 года.