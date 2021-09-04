Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 сентября 2021 21:55

Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего Путина

Учащийся из Воркуты указал главе государства на его ошибку во время открытого урока в детском центре «Океан»
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Песков посочувствовал школьнику, поправившего Путина Фото: Валерий Шарифулин ТАСС

Песков посочувствовал школьнику, поправившего Путина Фото: Валерий Шарифулин ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сочувствие школьнику из Воркуты Никанору Толстых, который поправил главу государства, когда тот беседовал с учащимися об истории.

«Представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», – сказал официальный представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал сайт kp.ru, в среду, 1 сентября, Владимир Путин провел открытый урок в рамках марафона общества «Знание». В ходе разговора президент назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней. Школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Путина, за что глава государства его поблагодарил.

Позже президент прокомментировал ситуацию с поправившим его школьником. По словам российского лидера, можно только порадоваться тому, насколько грамотные ребята собрались на открытом уроке. Это должно настроить на то, что будущее России в надежных руках, отметил Путин.