Рогозин: КПД новой российской орбитальной станции будет выше, чем у МКС

Рогозин заявил, что КПД новой российской орбитальной станции будет выше, чем у МКС Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Коэффициент полезного действия новой российской орбитальной станции будет выше, чем у Международной космической станции, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Хотим сделать станцию, коэффициент полезного действия которой будет на несколько порядков выше, чем у МКС», – сказал глава госкорпорации в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как писал сайт kp.ru, ранее Рогозин сообщил о планах госкорпорации начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) через пять – шесть лет. До этого гендиректор «Роскосмоса» заявлял, что новая российская станция сможет вечно находиться на орбите.

Напомним, генеральный конструктор Ракетно – космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказывал, что российская часть Международной космической станции (МКС) сильно изношена, предположив, что она может частично выйти из строя после 2025 года.